juventus gazzetta rinnovo mckennie in stand by

La trattativa per il rinnovo di Weston McKennie con la Juventus resta in sospeso, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. La società e il giocatore continuano a negoziare, ma ancora non si è arrivati a una decisione definitiva. La situazione è sotto osservazione, mentre i tifosi attendono aggiornamenti sul futuro del centrocampista statunitense.

Il tema del rinnovo Gazzetta dello Sport ha parlato della questione relativa al rinnovo di Weston McKennie. Il centrocampista statunitense e il suo entourage hanno presentato una richiesta di aumento. “La questione rinnovo tiene banco da alcuni anni. Fin da quando il centrocampista (che ha un ingaggio di 2 milioni L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

