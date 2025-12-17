Juventus Gazzetta Rinnovo McKennie in stand by
La trattativa per il rinnovo di Weston McKennie con la Juventus resta in sospeso, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. La società e il giocatore continuano a negoziare, ma ancora non si è arrivati a una decisione definitiva. La situazione è sotto osservazione, mentre i tifosi attendono aggiornamenti sul futuro del centrocampista statunitense.
Il tema del rinnovo Gazzetta dello Sport ha parlato della questione relativa al rinnovo di Weston McKennie. Il centrocampista statunitense e il suo entourage hanno presentato una richiesta di aumento. “La questione rinnovo tiene banco da alcuni anni. Fin da quando il centrocampista (che ha un ingaggio di 2 milioni L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: McKennie Juventus, il futuro dell’americano è ormai segnato: sarà addio a parametro zero? Svelato l’interesse di due club: e spunta un retroscena sul mancato rinnovo. I dettagli
Leggi anche: Juventus, Romano “Rinnovo Vlahovic in stand by”
American Impact vs Man City Weah McKennie juventus goal
Juventus, non regalare McKennie a Gasperini o Allegri. Sposta come Vlahovic - Fra i giocatori più utilizzati dalla Juventus in questa stagione c'è Weston McKennie, con 21 presenze, 1. msn.com
Juventus, Spalletti non rinuncia a McKennie: Comolli chiama l’agente, la MLS pressa il jolly bianconero - Juventus, Spalletti non rinuncia a McKennie: Comolli chiama l’agente, la MLS pressa il jolly bianconero Weston McKennie resta centrale nel progetto della Juventus, ma il suo futuro continua ... tuttojuve.com
Gazzetta - Juventus, primi contatti per il rinnovo di McKennie: la situazione, tra le sirene della MLS - facebook.com facebook
Gazzetta - #Juventus, #Comolli pensa a #Hojbjerg e a #DeZerbi piace #Locatelli: la situazione x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.