Juventus Adži? in bilico | si valuta l’uscita a gennaio

La Juventus sta valutando la possibilità di cedere Vasilije Adži? a gennaio. Il centrocampista montenegrino, attualmente con ruolo limitato in rosa, potrebbe trovare una nuova sistemazione per garantire maggiori opportunità di gioco. La decisione sarà presa nelle prossime settimane, considerando le esigenze tecniche e le strategie future del club.

In casa Juventus prende forma una riflessione sul futuro di Vasilije Adži?. Il centrocampista montenegrino sta trovando spazio limitato in questa fase e il club valuta una possibile uscita per favorirne la continuità. La stima di Luciano Spalletti non è in discussione, ma l’impiego è stato finora circoscritto a spezzoni nel finale. Da qui l’idea di una cessione temporanea: le richieste non mancano in Serie A, segnale che il profilo è considerato spendibile subito. C’è però un nodo decisivo: la volontà del giocatore. Adži? non appare convinto di lasciare Torino a gennaio e preferirebbe restare alla Juve per giocarsi le sue chance, puntando a ritagliarsi spazio nel corso della stagione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, Adži? in bilico: si valuta l’uscita a gennaio Leggi anche: Juventus, Adzic in uscita a Gennaio Leggi anche: Adzic via dalla Juventus a gennaio? Si scalda il futuro del gioiello classe 2006. Cosa sta accadendo e dove potrebbe trasferirsi in caso di partenza La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Juventus, Tether sonda i piccoli soci ma Exor valuta il club almeno 2 miliardi - La risposta della holding della famiglia Agnelli è arrivata nel fine settimana: Exor ha chiarito di non voler vendere alcuna azione, né a Tether né ad altri potenziali acquirenti. milanofinanza.it Calciomercato Juventus news/ David in bilico, sirene per Yildiz: occhio all’attacco! (oggi 26 dicembre 2025) - Ecco allora che già nella sessione invernale il calciomercato Juventus potrebbe registrare delle novità per Jonathan David, i ragionamenti invece sono ovviamente più a lunga scadenza per Kenan Yildiz, ... ilsussidiario.net La Juventus in crisi: Motta sotto esame! Dopo la pesante sconfitta 3-0 contro la Fiorentina, la posizione di Thiago Motta sulla panchina della Juventus è più che mai in bilico. La squadra non ha mostrato segnali di reazione e si allontana dalla zona Cha - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.