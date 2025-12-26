Juventus Adzic in uscita a Gennaio
Adzic in uscita dalla Juventus Il mercato invernale è alle porte e diversi nomi sono in uscita. Tra i giocatori che potrebbero cambiare aria c’è Vasilije Adzic. Il montenegrino classe 2006 sta trovando poco spazio in campo e ha bisogno di continuità per poter crescere. Come raccontato dall’esperto di mercato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Chi può lasciare la Juventus a gennaio: Joao Mario e Adzic in uscita, le voci su Gatti e Perin verso il Genoa; Joao Mario lascia la Juventus già a gennaio? Il futuro del portoghese e le possibili mosse dei bianconeri sul mercato; Adzic può lasciare la Juve a gennaio: il piano della dirigenza per il classe 2006; La Juventus valuta rinforzi in attacco: dal recupero di Milik alle voci su Lucca, cosa può succedere a gennaio.
