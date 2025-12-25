Adzic lascia la Juventus a gennaio? Novità sul futuro del talento classe 2006. Cosa sta succedendo e dove potrebbe trasferirsi in caso di partenza. Mentre Vasilije Adzic si gode il Natale e gli applausi social per l’eleganza mostrata alla cena di squadra, il suo telefono — e soprattutto quello dell’AD Damien Comolli — inizia a squillare con insistenza. Con l’apertura della finestra di mercato invernale ormai alle porte, il talento montenegrino è diventato uno dei nomi più chiacchierati del panorama italiano. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, ben quattro club di Serie A avrebbero manifestato un interesse concreto per il centrocampista classe 2006, chiedendo alla Juventus la disponibilità a un prestito secco di sei mesi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Adzic via dalla Juventus a gennaio? Si scalda il futuro del gioiello classe 2006. Cosa sta accadendo e dove potrebbe trasferirsi in caso di partenza

