Julio Iglesias nega le accuse di violenza sessuale di due ex dipendenti | Mai mancato di rispetto a nessuna donna

Julio Iglesias ha smentito le accuse di violenza sessuale avanzate da due ex dipendenti delle sue proprietà nei Caraibi, affermando di non aver mai mancato di rispetto a nessuna donna. L’artista ha espresso la propria posizione in merito alle accuse, sottolineando la propria innocenza e il rispetto per le persone coinvolte. La vicenda ha suscitato attenzione pubblica, mentre Iglesias continua a mantenere un atteggiamento di chiarezza e fermezza.

