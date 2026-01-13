Julio Iglesias accusato di violenza sessuale da due sue ex dipendenti

Due ex dipendenti di Julio Iglesias hanno denunciato di aver subito aggressioni sessuali mentre lavoravano nelle sue ville ai Caraibi. L'accusa, presentata in data recente, solleva questioni sulla condotta del cantante e le eventuali responsabilità. La vicenda è attualmente oggetto di indagini, con il cantante coinvolto nelle procedure legali in corso.

Roma, 13 gen. - (Adnkronos) - Due donne accusano il cantante Julio Iglesias di averle aggredite sessualmente mentre lavoravano per lui come dipendenti interne nelle sue ville ai Caraibi. La pesante accusa arriva da una lunga inchiesta pubblicata dal quotidiano spagnolo elDiario.es, condotta in collaborazione con Univision Noticias, basata sulle testimonianze di una collaboratrice domestica e di una fisioterapista. Secondo quanto riportato, le due donne affermano di aver lavorato per l'artista spagnolo, oggi 82enne, nel 2021 in un "clima di controllo, molestie e terrore" nelle sue residenze nella Repubblica Dominicana e alle Bahamas.

Julio Iglesias, il cantante 82enne accusato di violenza da due ex dipendenti: «Ci usava tutte le notti nelle sue ville del terrore» - Il cantante Julio Iglesias, il cantante spagnolo oggi 82enne, è stato accusato da due ex dipendenti che hanno lavorato nelle sue residenze ... msn.com

Spagna: il cantante Julio Iglesias accusato di violenza sessuale da due sue ex dipendenti - es" e "Univisión", sta affrontando le accuse di una collaboratrice domestica e di una fisioterapista, che descrivono un'atmosfera ... msn.com

