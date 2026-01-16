Julio Iglesias nega le accuse di abusi sessuali su due ex dipendenti

Julio Iglesias ha negato le accuse di molestie sessuali rivolte da due ex dipendenti, che lavoravano nelle sue proprietà caraibiche. L'artista spagnolo ha espresso la propria posizione in merito alle accuse, sottolineando la propria innocenza e precisando di non aver mai commesso atti di violenza o molestia. La vicenda è attualmente al centro dell'attenzione pubblica e mediatica.

Il cantante spagnolo Julio Iglesias ha rotto il silenzio in merito alle accuse di molestie e violenza sessuale avanzate contro di lui da due donne che lavoravano nelle sue ville caraibiche. Tramite social, ha affermato di non aver mai «abusato, costretto a fare qualsiasi cosa o mancato di rispetto a nessuna donna». L’artista ottantaduenne, padre della popstar Enrique Iglesias, è da giorni al centro della bufera. Le ue ex dipendenti sostengono di essere state aggredite sessualmente e sottoposte a «palpeggiamenti inappropriati, insulti e umiliazioni. in un clima di controllo e continue molestie». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Julio Iglesias nega le accuse di abusi sessuali su due ex dipendenti Leggi anche: Julio Iglesias accusato di abusi sessuali da due ex dipendenti Leggi anche: Julio Iglesias accusato di abusi sessuali da due ex dipendenti: ‘Si indaghi fino in fondo’ Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Julio Iglesias accusato di violenza sessuale, il cantante replica: “Mai abusato di una donna”; Julio Iglesias accusato di abusi da due ex dipendenti: “Sta preparando la difesa, tutto sarà chiarito”; Aeroporti di Parigi: il traffico aereo si avvicina ai livelli pre-pandemia; L'ascesa della tecnologia digitale rischia di provocare un'esplosione della domanda di energia dei data center.. Julio Iglesias nega le accuse di violenza sessuale di due ex dipendenti: “Mai mancato di rispetto a nessuna donna” - Julio Iglesias ha risposto alle accuse di violenza sessuale da parte di due ex dipendenti delle sue ville nei Caraibi ... fanpage.it

