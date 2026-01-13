Julio Iglesias accusato di abusi sessuali da due ex dipendenti | ‘Si indaghi fino in fondo’

Recenti accuse di abusi sessuali da parte di due ex dipendenti hanno messo sotto scrutinio la figura di Julio Iglesias, celebre cantante internazionale. L’inchiesta, ancora in fase preliminare, richiede un’approfondita verifica dei fatti. È importante attendere con attenzione gli sviluppi delle indagini per chiarire la verità e tutelare tutte le parti coinvolte.

L’inchiesta che scuote il mito di Julio Iglesias. La figura pubblica di Julio Iglesias, icona mondiale della musica latina, viene travolta da accuse pesantissime. Due donne che hanno lavorato per l’artista hanno denunciato presunti episodi di molestie e aggressioni sessuali avvenuti nel 2021. Le rivelazioni emergono da una lunga inchiesta giornalistica congiunta condotta da eldiario.es e Univision Noticias, durata tre anni. Secondo quanto ricostruito, i fatti contestati si sarebbero verificati nelle residenze private del cantante in Repubblica Dominicana, Bahamas e Spagna. Una delle donne lavorava come domestica, l’altra come fisioterapista personale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

