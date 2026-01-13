Julio Iglesias accusato di abusi sessuali da due ex dipendenti

Recentemente, il cantante Julio Iglesias è stato formalmente accusato da due ex dipendenti di averle molestate sessualmente durante il loro incarico nelle sue proprietà ai Caraibi. Le accuse, ancora in fase di accertamento, coinvolgono presunti comportamenti inappropriati durante il periodo di lavoro. Questa vicenda ha suscitato attenzione sia nel mondo dello spettacolo sia nell’opinione pubblica, sollevando interrogativi sulla tutela dei diritti delle persone coinvolte.

Due donne accusano il cantante Julio Iglesias di averle aggredite sessualmente mentre lavoravano per lui come dipendenti interne nelle sue ville ai Caraibi. La pesante accusa arriva da una lunga inchiesta pubblicata dal quotidiano spagnolo elDiario.es, condotta in collaborazione con Univision Noticias, basata sulle testimonianze di una collaboratrice domestica e di una fisioterapista. Secondo quanto riportato, le due donne affermano di aver lavorato per l'artista spagnolo, oggi 82enne, nel 2021 in un "clima di controllo, molestie e terrore" nelle sue residenze nella Repubblica Dominicana e alle Bahamas.

