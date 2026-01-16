Julio Iglesias | Contro di me accuse totalmente false mai abusato di una donna

Julio Iglesias ha dichiarato di essere estraneo alle accuse di abusi mosse da due ex dipendenti, definendole completamente false. L’artista ha espresso fermezza nel negare ogni accusa, sottolineando di non aver mai commesso tali comportamenti. La vicenda ha suscitato attenzione mediatica, ma Iglesias rimane convinto della propria innocenza e intende chiarire la propria posizione.

(Adnkronos) – Julio Iglesias reagisce con fermezza alle accuse di abusi mosse nei suoi confronti da due ex dipendenti. Il celebre cantante spagnolo, oggi 82enne, in un messaggio pubblicato sul suo account Instagram, le bolla come false. "Nego di aver abusato, costretto o mancato di rispetto a qualsiasi donna. Queste accuse sono assolutamente false e.

Julio Iglesias nei guai, pesantissime accuse contro di lui: "Ci usava tutte le notti" - Il noto cantante spagnolo Julio Iglesias nei guai: due ex dipendenti lo hanno infatti accusato di aggressioni sessuali. notizie.it

Julio Iglesias accusato di violenza sessuale, il cantante rompe il silenzio: la strategia dei suoi avvocati - Julio Iglesias, parlando con una testata spagnola delle accuse di violenza sessuale, ha detto di confidare che tutto verrà chiarito ... virgilio.it

Julio Iglesias accusato di abusi da due ex dipendenti: “Sta preparando la difesa, tutto sarà chiarito” *** Le presunte vittime saranno ascoltate come testimoni protette. L’entourage del cantante nega ogni addebito e mantiene il massimo riserbo facebook

«Rapporti sessuali forzati, palpeggiamenti, botte»: la procura esamina le accuse contro Julio Iglesias x.com

