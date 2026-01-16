Jordan Bardella e Maria Carolina di Borbone alla festa di Le Figaro | in Francia è gossip

In Francia si parla di un incontro tra Jordan Bardella, leader del Rassemblement National, e Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie, modella di 22 anni, durante un evento organizzato da Le Figaro. La presenza dei due ha suscitato interesse nel mondo del gossip, attirando l’attenzione sulla relazione tra politica e nobiltà, in un contesto di attenzione mediatica crescente.

Si accende il gossip in Francia dopo che il delfino di Marine Le Pen, Jordan Bardella, è stato visto partecipare ad un evento organizzato dal quotidiano Le Figaro in compagnia di Maria Carolina di Borbone delle due Sicilie, modella 22enne che – come il nome tradisce – vanta nobile stirpe. Il trentenne Bardella, leader del partito di estrema destra Rassemblement National, e la giovane sono stati immortalati mentre lasciavano l’evento tenutosi al Grand Palais di Parigi, come mostra anche un video diventato virale sui social.??? GOSSIP Jordan Bardella a été aperçu avec Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, duchesse de Calabre et de Palerme. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Jordan Bardella e Maria Carolina di Borbone alla festa di Le Figaro: in Francia è gossip Leggi anche: Jordan Bardella si è emancipato dalla mentore Le Pen e ora non vuole più attendere Leggi anche: Il dossier Le Pen. I sovranisti di Francia si spostano sempre più su Bardella Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. VIDEO – Giordano Bardella, futuro Principe di Borbone-Due Sicilie? La sua apparizione con la Duchessa di Calabria e Palermo sta facendo scalpore sul web; Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie avvistata in compagnia di Jordan Bardella, esponente della destra francese. Cosa bolle in pentola?. Jordan Bardella, il delfino di Le Pen sta con Carolina di Borbone? «In auto insieme dopo una festa» - Sorridenti e complici, Jordan Bardella e Maria Carolina di Borbone sono stati beccati mentre lasciavano (insieme) la festa per il bicentenario del quotidiano Le Figaro a Parigi. ilmattino.it

La corte d'appello di Parigi deciderà se la leader dell'estrema destra francese potrà candidarsi alle presidenziali nel 2027. In caso di condanna, a correre per l'Eliseo sarà il presidente del Rassemblement National Jordan Bardella https://l.euronews.com/M - facebook.com facebook

Per le elezioni presidenziali del 2027 le grandi manovre sono già cominciate, con l’imprenditore Vincent Bolloré che punta tutto su Jordan Bardella. di Paolo Santoni x.com

