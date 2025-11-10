La madrina del sovranismo francese, Marine Le Pen, aveva aspettato sei anni tra la pubblicazione della sua autobiografia, “À contre-flots”, uscita nel 2006, e il suo libro-programma da candidata al. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Jordan Bardella si è emancipato dalla mentore Le Pen e ora non vuole più attendere