Jordan Bardella si è emancipato dalla mentore Le Pen e ora non vuole più attendere
La madrina del sovranismo francese, Marine Le Pen, aveva aspettato sei anni tra la pubblicazione della sua autobiografia, "À contre-flots", uscita nel 2006, e il suo libro-programma da candidata al.
Jordan Bardella si è emancipato dalla mentore Le Pen e ora non vuole più attendere. Il sovranista pressé è pronto all’Eliseo. L'articolo di Mauro Zanon è nel Foglio del weekend https://edicoladigitale.ilfoglio.it - facebook.com Vai su Facebook
Jordan Bardella si è emancipato dalla mentore Le Pen e ora non vuole più attendere. Il sovranista pressé è pronto all’Eliseo. L'articolo di Mauro Zanon è nel Foglio del weekend edicoladigitale.ilfoglio.it - X Vai su X
Jordan Bardella si è emancipato dalla mentore Le Pen e ora non vuole più attendere - “Le devo gran parte di ciò che sono”, scrive Bardella di Le Pen nel suo primo libro. ilfoglio.it scrive
Jordan Bardella Il presentabile - Non rifiuta mai una foto e inoltre ha il vantaggio di non chiamarsi Le Pen. Riporta internazionale.it
Jordan Bardella, il futuro dell’estrema destra francese - Jordan Bardella è il presidente del partito di estrema destra francese Rassemblement National: è il primo a non avere il cognome Le Pen, cioè quello di Jean- Scrive ilpost.it