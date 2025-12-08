Al Teatro Piccolo di Jesi arriva SOTTObanco | un viaggio vertiginoso e umano nel mondo della scuola

Anconatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

JESI – Una cantina. Un’insegnante trafelata. Uno studente che scappa, forse per vergogna, forse per paura. È da questo inseguimento banale e grottesco che comincia SOTTObanco, un viaggio vertiginoso e sorprendentemente umano nel mondo della scuola e dentro la mente di chi, ogni giorno, ci vive e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

