Al Teatro Piccolo di Jesi arriva SOTTObanco | un viaggio vertiginoso e umano nel mondo della scuola
JESI – Una cantina. Un’insegnante trafelata. Uno studente che scappa, forse per vergogna, forse per paura. È da questo inseguimento banale e grottesco che comincia SOTTObanco, un viaggio vertiginoso e sorprendentemente umano nel mondo della scuola e dentro la mente di chi, ogni giorno, ci vive e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Approfondisci con queste news
IL PICCOLO PRINCIPE AL TEATRO AUGUSTEO! Venerdì 27 febbraio 2026 ore 21 Sabato 28 febbraio 2026 ore 17.30 e ore 21 Domenica 01 marzo 2026 ore 18 IL PICCOLO PRINCIPE Tante le novità che attendono grandi e piccini, che potranno assistere a - facebook.com Vai su Facebook
Jesi, domenica al via cinque spettacoli per il Festival di teatro 'Marche in Atti 2025' - In palio il podio alla kermesse regionale dedicata al teatro amatoriale Jesi (Ancona), 30 settembre 2025 - Riporta ilrestodelcarlino.it