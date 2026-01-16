Jacques e Jessica? Li stimo enormemente fanno le cose con passione Gli estintori c’erano Cyane una ragazza straordinaria | parla Jean-Marc Gabrielli il figlioccio di Moretti

Jean-Marc Gabrielli, il “figlioccio” di Jacques Moretti, intervistato dal Corriere della Sera e Bfm, parla per la prima volta del tragico incendio alla discoteca Le Constellation di Crans-Montana. Ricorda l’importanza degli estintori presenti e sottolinea il suo rispetto per Jacques e Jessica, riconoscendo la loro passione nel lavoro. Le sue parole mirano a chiarire i fatti e a esprimere il proprio punto di vista sulla vicenda.

“Gli estintori c’erano, saremo in grado di dimostrarlo”. Lo afferma Jean-Marc Gabrielli, il “figliocci” di Jaques Moretti, intervistato dal Corriere della Sera e dall’emittente francese Bfm, intervenendo per la prima volta pubblicamente sul rogo della discoteca Le Constellation di Crans-Montana, che nella notte di Capodanno ha causato la morte di quaranta giovani, molti dei quali minorenni. Gabrielli, ripreso di spalle e senza mostrare il volto, difende Jacques Moretti e la compagna Jessica, proprietari del locale: “Jacques e Jessica li stimo enormemente. Sono persone che lavorano con passione, presenti nei loro affari e pieni di umanità”, dichiara. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

