Italia-Giappone Meloni | Crediamo molto in quest’alleanza

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato l'importanza dell'alleanza tra Italia e Giappone, evidenziando come questa sia una scelta strategica e continuativa. Durante la sua visita, Meloni ha dato continuità all'impegno già dimostrato nei precedenti incontri, rafforzando i legami tra i due paesi e confermando l'importanza della collaborazione internazionale in ambito politico ed economico.

«Questa è la terza volta che io vengo in Giappone in tre anni che sono al governo e non è stato un caso, è stata una scelta». Lo ha detto il premier Giorgia Meloni in apertura del bilaterale con la prima ministra giapponese Sanae Takaichi a Tokyo, sottolineando che dalla sua terza visita «Il messaggio è che crediamo molto in questa alleanza». «La prima volta che sono venuta qui – ricorda Meloni – abbiamo elevato i nostri rapporti a livello di partenariato strategico. La seconda volta che sono stata qui nell'ambito del G7 di Hiroshima abbiamo approfittato per discutere di un Piano di azione triennale 2024-2027 per darci degli obiettivi che fossero chiari, definiti e con delle scadenze temporali, che abbiamo rispettato».

