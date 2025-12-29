Perin Genoa operazione in dirittura d’arrivo! C’è l’accordo tra calciatore e club per il ritorno in rossoblù ma resta da risolvere ancora un dettaglio per chiudere

Il ritorno di Mattia Perin al Genoa si avvicina alla conclusione, con un accordo ormai raggiunto tra il calciatore e il club. Resta ancora da definire un ultimo dettaglio per ufficializzare il trasferimento. La trattativa procede senza intoppi e, secondo le ultime informazioni, una fumata bianca potrebbe arrivare già entro questa settimana.

Perin Genoa, operazione in dirittura d'arrivo! La volontà del giocatore spinge la trattativa: fumata bianca possibile in settimana. Ecco cosa manca Mattia Perin e il Genoa sono sempre più vicini a riabbracciarsi, trasformando una semplice suggestione in una trattativa concreta e ormai prossima alla fumata bianca. A confermare l'accelerazione è l'esperto di mercato Matteo Moretto,

