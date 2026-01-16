Iran Trump | Mi sono convinto da solo a non attaccare Il figlio dello Scià | Pronto a tornare Continua il blackout informativo – La diretta

Da open.online 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Iran, il regime intensifica le misure repressive con coprifuoco, forze armate nelle strade e blocchi internet, nascondendo le violenze contro i manifestanti. Nel frattempo, Donald Trump afferma di aver deciso da solo di non attaccare, mentre il figlio dello Scià si mostra disponibile a tornare nel paese. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con un quadro di forte tensione e censura.

In Iran continua la repressione del regime. Coprifuoco, presenza militare armata nelle strade delle principali città e blocco di internet per nascondere le uccisioni dei manifestanti. La repubblica islamica, scrive IranWire, ha intenzione di mantenere il blackout delle comunicazioni a livello nazionale almeno fino al Capodanno iraniano, ovvero a fine marzo. Il gruppo di monitoraggio NetBlocks ha inoltre affermato che l’attuale blocco di Internet ha superato il precedente del 2019, quando «dopo il ripristino della connettività – scrive sui social – è stata resa nota la portata della brutale repressione». 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Leggi anche: Proteste in Iran, centinaia di morti. Ospedali «sopraffatti» dai feriti e blackout a oltranza. Il figlio dello Scià di Persia: «Pronto a tornare»

Leggi anche: Iran, il figlio dello Scià: «Pronto a tornare». Il regime dopo giorni di massacri contro le proteste: «Ripristinato l’ordine» – La diretta

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Arabia Saudita, Qatar e Oman avrebbero convinto Trump a dare una possibilità all’Iran; Trump in standby sull'Iran: Uccisioni fermate, valuteremo. Il regime trasferisce capitali all'estero; Iran, Trump: «Dazi Usa del 25% a chiunque commerci con Teheran»; Iran, cronaca di un blitz interrotto. «I paesi arabi hanno convinto Trump a fermarsi».

iran trump sono convintoArabia Saudita, Qatar e Oman avrebbero convinto Trump a dare una possibilità all’Iran - L’Arabia Saudita, il Qatar e l’Oman si sono attivati per convincere il presidente statunitense Donald Trump a evitare un attacco immediato all’Iran, mettendolo in guardia da “gravi ripercussioni per l ... internazionale.it

Iran, Trump frena sul raid: crolla il prezzo del petrolio. Dagli Usa nuove sanzioni - Lo avrebbero convinto a rinunciare all'idea di attaccare l'Iran, visto che un'azione militare non farebbe cadere il regime e rischierebbe anzi di portare una nuova guerra in ... ilgazzettino.it

I Paesi arabi hanno convinto Trump a non attaccare l’Iran? La risposta del senatore Graham è durissima - Nella giornata di ieri era circolata la voce secondo cui, entro 24 ore, gli aerei americani (già ... strettoweb.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.