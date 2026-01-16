Iran Trump | Mi sono convinto da solo a non attaccare Il figlio dello Scià | Pronto a tornare Continua il blackout informativo – La diretta

In Iran, il regime intensifica le misure repressive con coprifuoco, forze armate nelle strade e blocchi internet, nascondendo le violenze contro i manifestanti. Nel frattempo, Donald Trump afferma di aver deciso da solo di non attaccare, mentre il figlio dello Scià si mostra disponibile a tornare nel paese. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con un quadro di forte tensione e censura.

In Iran continua la repressione del regime. Coprifuoco, presenza militare armata nelle strade delle principali città e blocco di internet per nascondere le uccisioni dei manifestanti. La repubblica islamica, scrive IranWire, ha intenzione di mantenere il blackout delle comunicazioni a livello nazionale almeno fino al Capodanno iraniano, ovvero a fine marzo. Il gruppo di monitoraggio NetBlocks ha inoltre affermato che l’attuale blocco di Internet ha superato il precedente del 2019, quando «dopo il ripristino della connettività – scrive sui social – è stata resa nota la portata della brutale repressione». 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Proteste in Iran, centinaia di morti. Ospedali «sopraffatti» dai feriti e blackout a oltranza. Il figlio dello Scià di Persia: «Pronto a tornare» Leggi anche: Iran, il figlio dello Scià: «Pronto a tornare». Il regime dopo giorni di massacri contro le proteste: «Ripristinato l’ordine» – La diretta Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Arabia Saudita, Qatar e Oman avrebbero convinto Trump a dare una possibilità all’Iran; Trump in standby sull'Iran: Uccisioni fermate, valuteremo. Il regime trasferisce capitali all'estero; Iran, Trump: «Dazi Usa del 25% a chiunque commerci con Teheran»; Iran, cronaca di un blitz interrotto. «I paesi arabi hanno convinto Trump a fermarsi». Arabia Saudita, Qatar e Oman avrebbero convinto Trump a dare una possibilità all’Iran - L’Arabia Saudita, il Qatar e l’Oman si sono attivati per convincere il presidente statunitense Donald Trump a evitare un attacco immediato all’Iran, mettendolo in guardia da “gravi ripercussioni per l ... internazionale.it

Iran, Trump frena sul raid: crolla il prezzo del petrolio. Dagli Usa nuove sanzioni - Lo avrebbero convinto a rinunciare all'idea di attaccare l'Iran, visto che un'azione militare non farebbe cadere il regime e rischierebbe anzi di portare una nuova guerra in ... ilgazzettino.it

I Paesi arabi hanno convinto Trump a non attaccare l’Iran? La risposta del senatore Graham è durissima - Nella giornata di ieri era circolata la voce secondo cui, entro 24 ore, gli aerei americani (già ... strettoweb.com

Gli Stati Uniti attaccheranno l’Iran Negli ultimi giorni la tensione sembra essersi allentata, almeno temporaneamente, ma l’opzione militare resta ancora sul tavolo. Trump ha dichiarato di aver ricevuto informazioni secondo cui le uccisioni di manifestanti in Ira - facebook.com facebook

