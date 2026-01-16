Iran Schlein | in piazza per pieno sostegno proteste iraniani

In occasione delle recenti proteste in Iran, Schlein ha espresso il suo sostegno al popolo iraniano, evidenziando l'importanza di solidarietà internazionale. La manifestazione si pone come gesto di vicinanza a chi si oppone alla repressione del regime teocratico, sottolineando il valore della libertà e dei diritti umani. Un atto di attenzione che invita alla riflessione sulla situazione politica e sociale nel paese.

Roma, 16 gen. (askanews) – “Siamo qui per dare piena solidarietá e supporto al popolo iraniano che lotta per la libertà contro la brutale repressione del regime teocratico iraniano”. Cosi la segretaria dem Elly Schlein, arrivando alla manifestazione sull’Iran in piazza del Campidoglio a Roma. “Ci sono state migliaia di vittime. Siamo a fianco di chi protesta e per supportare l’autodeterminazione del popolo iraniano ed è giusto essere qui a questa manifestazione lanciata dal movimento donna vita e libertà a cui siamo stati sempre vicini e da Amnesty e altre associazioni”. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Iran: Boldrini, 'pronti a scendere in piazza a sostegno proteste'

Leggi anche: Iran nel caos, la soluzione del governo per sedare le proteste: 7 dollari in più al mese. Gli iraniani: "È elemosina"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Schlein, al fianco dei movimenti democratici in Iran, tagliare sostegni al regime; Sull’Iran il Pd raddoppia: una mozione unitaria? Di più, bipartisan; Iran, gli Ayatollah non si arrendono, la Schlein sì: a Conte. Il Pd vota la mozione del M5S e si spacca; Proteste in Iran, Schlein: “Solidarietà ai manifestanti, l’Europa agisca contro il regime”.

Schlein in piazza per l’Iran: “Pieno supporto a lotta di popolo, repressione inaccettabile” - Schlein e gli altri leader dell’opposizione – il presidente del M5s Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs – hanno improvvisato un punto stampa. repubblica.it