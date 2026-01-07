In Iran, il governo ha annunciato un aumento di 7 dollari al mese come misura per calmare le proteste in corso. La popolazione, però, respinge l'iniziativa, considerandola insufficiente e definendola

"Non vogliamo l'elemosina", la chiamano così l'offerta misera che il governo iraniano darà a una popolazione infuriata per provare a tenerla buona. Dopo che decine di città hanno visto proteste di massa - la più grande ondata dal 2022 - con scioperi nei bazar e nelle università, slogan. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Iran nel caos, la soluzione del governo per sedare le proteste: 7 dollari in più al mese. Gli iraniani: "È elemosina"

Leggi anche: Iran, dal governo 7 dollari al mese per cittadini e 1.800 per terroristi Hezbollah: la denuncia di Israele

Leggi anche: L’Iran teme gli Usa e accusa Israele: Khamenei pronto a scappare in Russia se le proteste continueranno

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Iran, la protesta non ha soluzione di continuità….

Iran nel caos, la soluzione del governo per sedare le proteste: 7 dollari in più al mese. Gli iraniani: "È elemosina" - Dall'inizio dei disordini, con la valuta del paese che è crollata a un minimo storico, gli attivisti uccisi dalle forze dell'ordine sarebbero una trentina ... today.it

CAOS IRAN/ “Regime in guai seri, Usa e Israele non devono fare l’errore di intervenire” - Si allarga la protesta in Iran, potrebbe anche far cadere il regime, isolato a livello internazionale. ilsussidiario.net