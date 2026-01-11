Appelli del Papa per IranSiriaUcraina

Il Papa ha espresso la sua preoccupazione per le recenti tensioni in Iran, Siria e Ucraina, sottolineando l'importanza della pace e della stabilità nella regione. In un messaggio del 13 ottobre, ha rivolto un appello alla riflessione e alla solidarietà, auspicando soluzioni pacifiche per alleviare le sofferenze delle popolazioni coinvolte e favorire il dialogo tra le parti.

13.10 "Il mio pensiero si rivolge a quanto sta accadendo in questi giorni in Medioriente, in particolare in Iran e in Siria, dove persistenti tensioni stanno provocando la morte di molte persone. Auspico e prego che si coltivino con pazienza il dialogo e la pace, perseguendo il bene comune dell'intera società". Così Papa Leone all'Angelus. E poi: "In Ucraina nuovi attacchi gravi a infrastrutture energetiche e il freddo si fa più duro. Prego per chi soffre e rinnovo l'appello a cessare le violenze e raggiungere la pace".

