Iran | Pld aderisce a manifestazione di sabato ' non possiamo mancare'

Il Partito Liberal Democratico (Pld) ha confermato la propria partecipazione alla manifestazione di sabato in solidarietà con la resistenza iraniana. Essendo stato il primo partito a sostenere questa causa, il Pld ritiene importante essere presente per esprimere il proprio impegno e supporto. La partecipazione si inserisce nel quadro di un impegno costante per i diritti umani e la libertà in Iran.

Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Ovviamente noi non possiamo mancare, essendo stato il Pld il primo partito ad appoggiare la resistenza iraniana". Con queste parole il Partito Liberaldemocratico ha confermato la propria adesione alla manifestazione dal titolo 'Per un Iran libero, laico e democratico' convocata dal Partito Radicale che si terrà sabato 17 gennaio 2026 in piazzale Ostiense a partire dalle 10 a Roma.

