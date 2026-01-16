L’artista Madonna ha espresso il suo sostegno alle proteste in Iran, incoraggiando le persone a perseverare nella lotta per i propri diritti. In un messaggio, ha sottolineato l’importanza di mantenere la determinazione in un momento di grande tensione sociale, evidenziando come la rivoluzione sia un passo necessario per cambiare le condizioni attuali. La sua testimonianza si inserisce nel contesto delle crescenti mobilitazioni nel paese.

(Adnkronos) – “Tenete duro! Mentre rifletto sul mio tempo in Marocco durante le vacanze, penso a tutte le persone in Iran che stanno combattendo una rivoluzione tanto necessaria e sono disposte a morire per ciò in cui credono”. Così la popstar Madonna dal suo profilo Instagram esprime il suo sostegno alle proteste contro il regime di Teheran. Poi aggiunge una riflessione sulla libertà: “Diamo così tanto per scontato, me compresa. La libertà di viaggiare per il mondo. Di indossare ciò che voglio. Di cavalcare un cavallo attraverso il deserto. Di parlare liberamente e di non essere messe a tacere da punizioni, torture e forse dalla morte. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Madonna sostiene le proteste: “Tenete duro, rivoluzione necessaria”

