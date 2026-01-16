Iran Bologna in piazza per sostenere il popolo iraniano

Da lapresse.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bologna, decine di persone si sono riunite in piazza del Nettuno per il presidio “Nessun blackout sulle nostre lotte”, promosso dall’Assemblea delle Donne del Coordinamento Migranti. L’evento ha avuto l’obiettivo di sostenere il popolo iraniano, evidenziando l’importanza di solidarietà e attenzione alle questioni sociali e politiche che riguardano l’Iran. La manifestazione si inserisce nel quadro di iniziative di sensibilizzazione e impegno civile.

Decine di persone in piazza del Nettuno a Bologna per il presidio “ Nessun blackout sulle nostre lotte ” e organizzato dall’Assemblea delle Donne del Coordinamento Migranti a sostegno del popolo iraniano. “E’ un lotta che ci riguarda direttamente. In Iran scendere in piazza oggi significa rischiare la vita”, dicono i manifestanti. Sui muro proiettata la scritta “Marg Bar Dictator” (Morte al dittatore), slogan utilizzato dai manifestanti iraniani. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

iran bologna in piazza per sostenere il popolo iraniano

© Lapresse.it - Iran, Bologna in piazza per sostenere il popolo iraniano

Leggi anche: Bologna in piazza per il popolo iraniano: in 200 alla manifestazione del collettivo Hamsaye

Leggi anche: Iran, Pd-M5s-Avs e + Europa in piazza. Schlein: “Qui per l’autodeterminazione del popolo iraniano”. Conte: “No azioni militari unilaterali”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Bologna, la manifestazione per chiedere libertà in Iran. La vicinanza del Comune: «Escalation violenta».

iran bologna piazza sostenereIran, Bologna in piazza per sostenere il popolo iraniano - (LaPresse) Decine di persone in piazza del Nettuno a Bologna per il presidio “Nessun blackout sulle nostre lotte” e organizzato dall’Assemblea ... stream24.ilsole24ore.com

iran bologna piazza sostenere“Free Iran”, dolore e fratture in piazza del Nettuno | VIDEO - La comunità iraniana bolognese denuncia la repressione e chiede di fermare il massacro, tra la folla i cori “No al dittatore” e divisioni ... bolognatoday.it

iran bologna piazza sostenereBologna in piazza per il popolo iraniano: in 200 alla manifestazione del collettivo Hamsaye - Presenti ai piedi del Nettuno anche Cua, Xr, Cas, Làbas e Non Una di Meno. msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.