Iran Bologna in piazza per sostenere il popolo iraniano

A Bologna, decine di persone si sono riunite in piazza del Nettuno per il presidio “Nessun blackout sulle nostre lotte”, promosso dall’Assemblea delle Donne del Coordinamento Migranti. L’evento ha avuto l’obiettivo di sostenere il popolo iraniano, evidenziando l’importanza di solidarietà e attenzione alle questioni sociali e politiche che riguardano l’Iran. La manifestazione si inserisce nel quadro di iniziative di sensibilizzazione e impegno civile.

“Free Iran”, dolore e fratture in piazza del Nettuno | VIDEO - La comunità iraniana bolognese denuncia la repressione e chiede di fermare il massacro, tra la folla i cori “No al dittatore” e divisioni ... bolognatoday.it

Bologna in piazza per il popolo iraniano: in 200 alla manifestazione del collettivo Hamsaye - Presenti ai piedi del Nettuno anche Cua, Xr, Cas, Làbas e Non Una di Meno. msn.com

Il manifesto: “Bologna a sostegno del popolo iraniano”. Alle 18 la voce del collettivo Hamsaye, formato da persiani, sabato 17 gennaio Anpi, Anci e Cgil protestano contro l’intervento di Trump nel Paese - facebook.com facebook

Fra poco alle 11.20 si torna su Radio Nettuno Bologna Uno da @DaRonz82 per la seconda puntata dell'anno di #AGambaTesa in cui parleremo di luci ed ombre di #MilanoCortina e di come le recenti crisi internazionali in #Venezuela, #Iran e non solo hanno x.com

