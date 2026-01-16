Iran Bologna in piazza per sostenere il popolo iraniano
A Bologna, decine di persone si sono riunite in piazza del Nettuno per il presidio “Nessun blackout sulle nostre lotte”, promosso dall’Assemblea delle Donne del Coordinamento Migranti. L’evento ha avuto l’obiettivo di sostenere il popolo iraniano, evidenziando l’importanza di solidarietà e attenzione alle questioni sociali e politiche che riguardano l’Iran. La manifestazione si inserisce nel quadro di iniziative di sensibilizzazione e impegno civile.
Decine di persone in piazza del Nettuno a Bologna per il presidio “ Nessun blackout sulle nostre lotte ” e organizzato dall’Assemblea delle Donne del Coordinamento Migranti a sostegno del popolo iraniano. “E’ un lotta che ci riguarda direttamente. In Iran scendere in piazza oggi significa rischiare la vita”, dicono i manifestanti. Sui muro proiettata la scritta “Marg Bar Dictator” (Morte al dittatore), slogan utilizzato dai manifestanti iraniani. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
