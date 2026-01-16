Bologna in piazza per il popolo iraniano | in 200 alla manifestazione del collettivo Hamsaye

Il collettivo Hamsaye ha organizzato a Bologna una manifestazione in sostegno al popolo iraniano. Circa 200 persone si sono riunite in piazza per esprimere solidarietà e sensibilizzare sulle difficili condizioni vissute dagli iraniani, tra rabbia, dolore e esclusione. L’evento ha rappresentato un momento di vicinanza e riflessione sulla situazione attuale nel paese, coinvolgendo la comunità locale in un gesto di solidarietà.

Bologna, 16 gennaio 2026 - Scende in piazza "dalla parte del popolo iraniano" il collettivo Hamsaye, recentemente formato da alcuni giovani per convocare i persiani che "vivono questi giorni tra rabbia e dolore, violenza ed esclusione". Al fianco di Hamsaye ci sono Cua, Xr (Extinction Rebellion), Cas, Làbas e Non Una di Meno. In attesa della manifestazione di domani alle 11, più istituzionale, organizzata da Cgil, Anpi e Arci. "Paghiamo un prezzo pesantissimo: vite sacrificate, libertà condotte al macello e una paura che il governo, per anni, ha cercato di trasformare in parte della nostra quotidianità - ricordano le attiviste e le studentesse del collettivo sui social e sotto il Nettuno –.

