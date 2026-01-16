Inter per la sfida all’Udinese in 5 saranno out | un rientro è però vicino

L’Inter si prepara per la sfida contro l’Udinese, con cinque giocatori indisponibili. Dopo l’allenamento finale ad Appiano Gentile, la squadra si è diretta verso Udine, dove giocherà la partita. Un rientro tra i convocati è vicino, ma al momento i dettagli non sono ancora ufficiali. La partita si disputerà alle ore 20:45, con l’obiettivo di proseguire il cammino in campionato.

