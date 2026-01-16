Inter per la sfida all’Udinese in 5 saranno out | un rientro è però vicino
L’Inter si prepara per la sfida contro l’Udinese, con cinque giocatori indisponibili. Dopo l’allenamento finale ad Appiano Gentile, la squadra si è diretta verso Udine, dove giocherà la partita. Un rientro tra i convocati è vicino, ma al momento i dettagli non sono ancora ufficiali. La partita si disputerà alle ore 20:45, con l’obiettivo di proseguire il cammino in campionato.
Inter. L’ Inter ha completato l’ultimo allenamento ad Appiano Gentile prima della partenza verso Udine, fissata alle ore 17:00. La squadra di Cristian Chivu si prepara così alla trasferta di campionato, con lo sguardo però già proiettato anche ai prossimi impegni europei. La principale novità emersa dal lavoro odierno riguarda Josep Martinez. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il secondo portiere nerazzurro potrebbe tornare a disposizione per la gara di Champions League contro l’ Arsenal, con la possibilità di sedere in panchina. Diverso il discorso per la sfida con l’ Udinese, per la quale Martinez non sarà convocato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Leggi anche: Infortunati Milan, rientro vicino per l’attaccante: difensore a rischio per la sfida contro l’Inter
Leggi anche: Vasquez lancia la sfida all’Inter: «Loro saranno arrabbiati dopo il Liverpool ma per noi sognare è gratis. Sulla sfida con Lautaro vi dico questo»
Qui #Udinese - Sfida all' #Inter, friulani "corti" in attacco: ecco le scelte di #Runjaic x.com
Bergomi: “Sia Inter che Napoli hanno pagato la sfida di domenica. Esposito decisivo, gioca per la squadra, poi il gol arriva” - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.