Inter News 24 Infortunati Milan, la situazione degli infortunati, un difensore rischia lo stop fino alla Supercoppa: aggiornamenti e tempi di recupero. Arrivano aggiornamenti rilevanti sul fronte infortunati Milan alla vigilia del derby e in vista dei prossimi impegni stagionali. Le indicazioni riportate da Gazzetta.it, tramite Ramazzotti, delineano un quadro con una buona notizia nel reparto offensivo e una decisamente meno positiva in difesa. L’attaccante Santiago Gimenez, punta messicana classe 2001, è stato costretto a saltare la stracittadina ma potrebbe tornare a disposizione già nella prossima giornata contro la Lazio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Infortunati Milan, rientro vicino per l’attaccante: difensore a rischio per la sfida contro l’Inter