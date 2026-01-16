Inter-Lecce l' arbitro impazzisce al Var | Guarda 20 volte

Durante la partita tra Inter e Lecce, l’arbitro ha consultato ripetutamente il VAR, guardando alcune decisioni fino a venti volte. La sfida si è conclusa con la vittoria dell’Inter, che si è laureata Campione d’Inverno, mentre il Lecce ha subito una sconfitta nel recupero, al termine di un incontro intenso e ricco di momenti controversi.

L'Inter vince ed è Campione d'Inverno, il Lecce va k.o. nel finale nel recupero di Serie A del Meazza. Il primo vero spartiacque del match arriva quando il cronometro non ha ancora raggiunto la mezz'ora e il risultato è fermo sullo 0-0. Al centro della scena finisce Bonny, scelto da Cristian Chivu in attacco accanto a Thuram e preferito a Lautaro per questa gara. L'attaccante nerazzurro entra in area e va giù dopo un contatto con Danilo Veiga: per l'arbitro Maresca non ci sono esitazioni e il fischio è immediato, con l'indicazione del dischetto che accende San Siro. La sicurezza mostrata in campo, però, si scontra quasi subito con le perplessità della sala Var.

