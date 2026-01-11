La review infinita al VAR in Avellino-Sampdoria | per 28 volte l'arbitro vede sempre la stessa cosa

Durante la partita tra Avellino e Sampdoria, si è assistito a una revisione infinita al VAR, con l'arbitro che ha consultato il sistema ben 28 volte prima di confermare il rigore a favore dei liguri. L'episodio, avvenuto circa cinque minuti dopo l'inizio del match, ha suscitato diverse riflessioni sulla gestione del video controllo nel calcio di oggi. La decisione finale ha contribuito alla vittoria dei campani per 2-1.

