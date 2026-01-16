Inter Lautaro torna leader a Udine | ballottaggio aperto in attacco

Lautaro Martinez torna a guidare l’attacco dell’Inter a Udine, aprendo un confronto diretto con i compagni per un ruolo da titolare. La sfida in Friuli rappresenta un’occasione importante per testare le ambizioni e la crescita della squadra nerazzurra, offrendo indicazioni chiare sul percorso di sviluppo e sulle scelte future di formazione.

Udine come banco di prova, ma anche come cartina di tornasole per capire che Inter sta nascendo davvero. La trasferta del Bluenergy Stadium non è solo una tappa di calendario: è il momento in cui Inter può provare a consolidare il primato e, allo stesso tempo, definire gerarchie offensive che fino a pochi giorni fa sembravano scontate. Una certezza c’è, ed è anche la più pesante: Lautaro Martínez tornerà a guidare l’attacco. Dopo il lungo riposo nel recupero vinto con fatica contro il Lecce, il capitano è pronto a riprendersi il centro della scena. Il vero tema, però, è chi gli giocherà accanto. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

