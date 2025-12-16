Skorupski torna convocato | ballottaggio aperto nel Bologna

Il Bologna si prepara alla Supercoppa Italiana con il ritorno di Lukasz Skorupski, che ha superato l’infortunio di novembre. Il portiere polacco è stato convocato, aprendo un ballottaggio tra lui e il suo sostituto. La sfida internazionale in Arabia Saudita rappresenta un’opportunità importante per i rossoblù di mostrare il loro valore.

Nome completo?ukasz Skorupski Posizione Portiere Squadra attuale Bologna Nazione Luogo di nascita Zabrze Data di nascita Maggio 5, 1991 00:00 Età 34 Peso (Kg) 90 Altezza (cm) 187 Stagione: 2025-2026 Partite terminate 14 - Per Game Partite iniziate 14

CONVOCATI SUPERCOPPA Tornano Skorupski e Vitík Out invece Casale e Freuler

Il Bologna ha già praticamente chiuso le trattative per prolungare i contratti sia di Lukasz Skorupski, portiere polacco classe 1991, che di Remo Freuler, centrocampista svizzero nato nel 1992.

