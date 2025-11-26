Atletico Madrid Inter chance dal primo per Luis Henrique? In attacco ballottaggio aperto per affiancare Lautaro

Inter News 24 Atletico Madrid Inter, potremmo vedere Luis Henrique nei primi 11, chiamato a giocarsi le sue carte per scalare le gerarchie di mister Chivu. Dopo la pesante sconfitta nel derby contro il Milan, l’Inter si prepara ad affrontare un’altra sfida difficile, questa volta in Champions League, contro l’Atletico Madrid. Il Metropolitano, un impianto che ha visto l’Inter essere eliminata dalla competizione nelle ultime tre edizioni, è una tappa cruciale per la squadra di Cristian Chivu. La sfida si preannuncia intensa e fondamentale per mantenere il passo nella corsa alla qualificazione, con i nerazzurri che fino a ora sono a punteggio pieno nel girone. 🔗 Leggi su Internews24.com

