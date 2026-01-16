Inter accordo per Mlacic | arriva dall’Hajduk

L’Inter sta finalizzando l'acquisto di Branimir Mlacic, giovane difensore centrale croato classe 2007 proveniente dall’Hajduk Spalato. L’operazione, ancora in fase di definizione, rappresenta un investimento a lungo termine per il club nerazzurro, che mira a rafforzare il settore giovanile e la rosa futura. Mlacic si aggiunge così alla rosa di giovani talenti di proprietà dell’Inter, con l’obiettivo di sviluppare le sue capacità in Italia.

L’ Inter è pronta a chiudere un’operazione in prospettiva. I nerazzurri accoglieranno Branimir Mlacic, difensore centrale croato classe 2007 proveniente dall’ Hajduk Spalato. L’intesa tra i club è stata raggiunta nei giorni scorsi: 5 milioni di euro andranno alla società spalatina. Mlacic firmerà un contratto quinquennale, ma resterà in Croazia fino al termine della stagione con la formula del prestito, prima di trasferirsi definitivamente a Milano. Secondo Sky Sport, l’operazione è ormai definita. Inutili i tentativi di inserimento di Udinese e Genoa: il vantaggio dell’Inter era già troppo ampio. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, accordo per Mlacic: arriva dall’Hajduk Leggi anche: Calciomercato Inter, Mla?i? sempre più vicino: accordo in definizione con l’Hajduk Leggi anche: Mlacic, prima offerta rifiutata dall’Hajduk: l’Inter pronta a rilanciare La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Inter, Mlacic ad un passo: accordo con l’Hajduk, le cifre. La data delle visite…; Romano: Inter, accordo con l'Hajduk per Mlacic: le cifre. Visite mediche nei prossimi giorni; FLASH - Mlacic-Inter, ci siamo! Accordo ad un passo: le cifre dell'operazione e le visite mediche; Serie A, Calciomercato Inter – Fatta per Mlacic: la formula dell’accordo. Branimir Mlacic all’Inter: arriva subito o a giugno? Cifre e dettagli dell’accordo con l’Hajduk Spalato - Branimir Mlacic è un nuovo giocatore dell’Inter: accordo chiuso con l’Hajduk Spalato. tag24.it Inter, ad un passo l’accordo per Mlacic: cosa manca per concludere l’affare - L'Inter è sempre più vicina all'accordo per portare Branimir Mlacic in Italia: cosa manca per chiudere l'operazione per il difensore dell'Hajduk Spalato. spaziointer.it

L'Inter piazza il colpo Branimir Mlacic: chi è il difensore in arrivo dall'Hajduk Spalato, cifre e dettagli dell'operazione e quando arriva in Italia - Il difensore classe 2007 arriva dall'Hajduk Spalato per 5 milioni più bonus: secondo Sky Sport sarà in Italia tra domenica e lunedì e resterà in Croazia fino a giugno. msn.com

L'Inter ha trovato l'accordo finale con l'Hajduk Spalato In arrivo il gigante Mlacic - facebook.com facebook

In Croazia - #Inter, offerta ufficiale per #Jakirovic: accordo vicino. Il difensore soddisfatto dal progetto nerazzurro x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.