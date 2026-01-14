Mlacic prima offerta rifiutata dall’Hajduk | l’Inter pronta a rilanciare

L’Inter è interessata a Branimir Mlacic, giovane difensore nato nel 2007 e già oggetto di attenzione da parte dei dirigenti nerazzurri. Dopo un primo rifiuto da parte dell’Hajduk, la società italiana sta valutando un rilancio per portare il talento croato alla corte dell’Inter, con l’obiettivo di consolidare il proprio settore giovanile e rafforzare il reparto difensivo.

Mlacic. La dirigenza nerazzurra al lavoro per chiudere l'operazione legata a Branimir Mlacic, giovane difensore classe 2007 che da tempo è finito nel mirino degli osservatori interisti. Il club milanese ha deciso di accelerare, trasformando l'interesse in una trattativa concreta. Nelle ultime ore l' Inter ha presentato una prima offerta da 4 milioni di euro all' Hajduk Spalato, società proprietaria del cartellino del giocatore. La proposta non è stata però accettata dal club croato, che valuta Mlacic non meno di 6 milioni di euro. Una distanza economica che non ha scoraggiato i nerazzurri, pronti a rivedere la propria proposta per avvicinarsi alle richieste dell' Hajduk.

