Calciomercato Inter Mla?i? sempre più vicino | accordo in definizione con l’Hajduk
Inter News 24 Calciomercato Inter, i dettagli dell’operazione Mla?i?: bonus, percentuali e il progetto nerazzurro per il difensore croato. L’Inter è pronta a chiudere uno dei colpi più interessanti in prospettiva dell’intero panorama europeo: Branimir Mla?i?, difensore centrale classe 2007 dell’ Hajduk Spalato, è ormai sempre più vicino a vestire nerazzurro. Come riportato dal portale croato Germanijak e confermato dalle ultime ricostruzioni, i dirigenti dell’Hajduk sono stati a Milano la scorsa settimana per portare avanti la trattativa, che sembra indirizzata verso la fumata bianca. Il contesto economico del club croato, attualmente in situazione delicata, spinge verso una cessione già in questa finestra invernale. 🔗 Leggi su Internews24.com
