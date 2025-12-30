Anguissa vicino al rientro | Conte pronto a riabbracciarlo a gennaio

Frank Anguissa si avvicina al rientro in campo, con l’allenatore Antonio Conte pronto a riaccoglierlo a gennaio. Dopo un lungo periodo di recupero, il centrocampista camerunense sta completando il percorso di riabilitazione e potrebbe tornare a disposizione della squadra nelle prossime settimane. La sua presenza rappresenta un'importante opportunità per il reparto mediano, contribuendo a rafforzare l’assetto tattico e le ambizioni stagionali del club.

Il conto alla rovescia è quasi finito: il Frank Anguissa vede il traguardo del rientro . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Anguissa brucia i tempi: Conte ritrova il suo pilastro - Il rientro di Frank Anguissa, infatti, appare più vicino del previsto e rappresenterebbe una notizia di grande rili ... napolipiu.com

Infortunio Anguissa, ci sono novità: il camerunese può anticipare il rientro - Pomeriggio prolifico per il Napoli allenato da Antonio Conte che è riuscito a imporsi con il risultato di ... fantamaster.it

Anguissa sta affrettando i tempi per recuperare dall'infortunio, e spunta la prima data per il possibile rientro - facebook.com facebook

