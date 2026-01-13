Anguissa vicino al rientro | Conte sorride
Anguissa si avvicina al rientro, portando nuove speranze al Napoli. Dopo un periodo difficile di emergenza, il club si avvicina alla completa stabilità con il ritorno del centrocampista. La presenza di Anguissa potrebbe rappresentare un passo importante per rafforzare la squadra e migliorare le prospettive future. Conte, sorridente, guarda con ottimismo alla ripresa, mentre i tifosi attendono con fiducia un miglioramento della situazione.
Il Napoli intravede finalmente una luce in fondo al tunnel dell’emergenza di gennaio. Dopo settimane vissute con il centrocampo . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
CONTE SORRIDE E IL NAPOLI SPERA
