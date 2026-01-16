Influenza in Italia contagi per regione ed età | la variante K fa aumentare i casi

L’influenza in Italia mostra un andamento in calo dopo le festività, secondo i dati di RespiVirNet. Tuttavia, i casi rimangono elevati, con una maggiore diffusione tra i bambini più piccoli. La variante K contribuisce all’aumento dei contagi, influenzando la distribuzione regionale e per fasce d’età. Questi dati evidenziano l’importanza di monitorare costantemente l’evoluzione dell’epidemia e di adottare le misure di prevenzione più adeguate.

Influenza in Italia, andamento e casi settimanali per regione e età. In Italia, dopo il periodo delle festività invernali, la rete di sorveglianza RespiVirNet rileva una graduale diminuzione della trasmissione delle infezioni respiratorie acute (ARI), anche se i valori restano elevati soprattutto tra i bambini più piccoli. La circolazione dei principali virus respiratori prosegue, con la stagione influenzale attiva e una co-circolazione di rhinovirus, virus respiratorio sinciziale (VRS) e coronavirus non-SARS-CoV-2. L’articolo raccoglie i principali indicatori settimanali, tra cui incidenza nazionale, distribuzione per fascia d’età e confronto temporale e regionale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

