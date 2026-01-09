Influenza in Italia contagi per regione ed età | la variante K fa aumentare i casi

L’attività influenzale in Italia mostra un aumento dei casi, con variazioni regionali e legate all’età. La variante K contribuisce alla crescita dei contagi, mentre il monitoraggio RespiVirNet evidenzia un’attenuazione dei segnali, influenzata dalle minori visite mediche e dalla chiusura delle scuole durante le festività. Questo quadro evidenzia la presenza di un’epidemia in evoluzione, con dati che richiedono attenzione e sorveglianza continua.

Influenza in Italia, andamento e casi settimanali per regione e età. In Italia, a cavallo tra le festività di fine anno e l’inizio di gennaio, la sorveglianza RespiVirNet rileva un’attività sostenuta delle infezioni respiratorie acute (ARI), anche se le rilevazioni sono influenzate dalla riduzione delle visite mediche e dalla chiusura delle scuole. L’incidenza settimanale resta consistente, con un andamento stagionale che riflette il consueto aumento invernale e un impatto specifico nella popolazione pediatrica. L’articolo sintetizza i principali indicatori epidemiologici e virologici della settimana, fornendo una panoramica rapida sull’andamento nazionale e regionale e sulle differenze tra fasce d’età. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

