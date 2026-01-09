Influenza in Italia contagi per regione ed età | la variante K fa aumentare i casi

L’attività influenzale in Italia mostra un aumento dei casi, con variazioni regionali e legate all’età. La variante K contribuisce alla crescita dei contagi, mentre il monitoraggio RespiVirNet evidenzia un’attenuazione dei segnali, influenzata dalle minori visite mediche e dalla chiusura delle scuole durante le festività. Questo quadro evidenzia la presenza di un’epidemia in evoluzione, con dati che richiedono attenzione e sorveglianza continua.

Influenza in Italia, andamento e casi settimanali per regione e età. In Italia, a cavallo tra le festività di fine anno e l’inizio di gennaio, la sorveglianza RespiVirNet rileva un’attività sostenuta delle infezioni respiratorie acute (ARI), anche se le rilevazioni sono influenzate dalla riduzione delle visite mediche e dalla chiusura delle scuole. L’incidenza settimanale resta consistente, con un andamento stagionale che riflette il consueto aumento invernale e un impatto specifico nella popolazione pediatrica. L’articolo sintetizza i principali indicatori epidemiologici e virologici della settimana, fornendo una panoramica rapida sull’andamento nazionale e regionale e sulle differenze tra fasce d’età. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Influenza in Italia, contagi per regione ed età: la variante K fa aumentare i casi Leggi anche: Influenza in Italia, contagi per regione ed età: la variante K fa aumentare i casi Leggi anche: Influenza 2025, nuova variante H3N2 con 7 mutazioni fa impennare i contagi: ‘Stagione intensa’ Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Influenza in Italia, contagi per regione ed età: la variante K fa aumentare i casi; Influenza, in arrivo il picco della variante K. Ospedali in sofferenza; Influenza, picco contagi in Italia: aumentano ricoveri in ospedale per polmonite; Influenza in Veneto, le farmacie accusano la Regione: «Non ha promosso la vaccinazione». Influenza, picco contagi in Italia: aumentano ricoveri in ospedale per polmonite - Il periodo post natalizio, complici i pranzi con amici e famiglia ma anche il ritorno a scuola e al lavoro, sarà segnato da un picco di contagi da nord a sud. tg24.sky.it

Influenza fuori controllo: pronto soccorso pieni e ricoveri in crescita - Dopo le festività e la ripresa di scuola e lavoro, in tutta Italia aumenta la pressione sul sistema sanitario: più casi di influenza evolvono in polmonite ... notizie.tiscali.it

Influenza, con la Puglia tra le più colpite d’Italia arriva la dieta per difendersi a tavola contro freddo e contagi - La Puglia è tra le regioni più colpite dall'ondata influenzale che sta attraversando l'Italia e, con il picco dei contagi atteso subito dopo ... corrieresalentino.it

Influenza al picco, pronto soccorso sotto pressione in tutta Italia: pazienti in barella nei corridoi - facebook.com facebook

Influenza e Variante K, in 7 giorni sono 820mila i casi in tutta Italia. In Piemonte la diffusione è "media" x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.