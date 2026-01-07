Influenza in Italia contagi per regione ed età | la variante K fa aumentare i casi

L'influenza in Italia continua a registrare un livello elevato di casi, con variazioni regionali e per fasce di età. Nella settimana analizzata, si osserva una lieve diminuzione rispetto al picco precedente, in linea con il trend tipico del periodo delle festività. La diffusione della variante K ha contribuito all’aumento dei contagi, evidenziando l’importanza di monitorare attentamente l’andamento dell'epidemia su tutto il territorio nazionale.

Influenza in Italia, andamento e casi settimanali per regione e età. Nella settimana presa in esame, la circolazione dei virus influenzali in Italia rimane elevata ma mostra una riduzione rispetto al picco precedente, come atteso per il periodo delle festività. Gli indicatori di sorveglianza epidemiologica RespiVirNet evidenziano una diminuzione dell’incidenza delle infezioni respiratorie acute (ARI), in parte attribuibile sia alla sospensione delle attività scolastiche sia alla riduzione dell’attività medica durante le vacanze natalizie. Nel complesso la trasmissione resta intensa soprattutto tra i più piccoli. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

