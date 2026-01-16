Influenza 773mila contagi quando arriva il picco | Casi gravi tra i non vaccinati

L’attuale trend delle infezioni respiratorie evidenzia un lieve rallentamento dopo settimane di aumento costante. Con 773mila contagi e un incremento nei casi gravi tra i non vaccinati, resta importante monitorare l’evoluzione della situazione. Sebbene il segnale sia incoraggiante, è fondamentale mantenere cautela e rispettare le misure di prevenzione, in attesa di ulteriori dati che possano indicare un vero cambiamento nel quadro epidemiologico.

Il segnale c’è, ma non basta ancora per parlare di svolta. Dopo settimane di crescita costante, la curva delle infezioni respiratorie acute mostra un primo rallentamento, un movimento appena percettibile che invita alla prudenza più che all’ottimismo. In questa fase della stagione influenzale, ogni variazione viene osservata con attenzione dagli esperti, consapevoli che anche un lieve calo può rivelarsi temporaneo. Leggi anche: “Esplosione di contagi”. Bassetti lancia l’allarme: “È tornato. Non sottovalutate questo virus” La fotografia scattata a inizio gennaio restituisce un quadro complesso, fatto di numeri che scendono lentamente ma di una circolazione virale ancora intensa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Influenza, 773mila contagi, quando arriva il picco: “Casi gravi tra i non vaccinati” Leggi anche: Influenza in Italia, pochi contagi con 7,91 casi ogni 1.000: quando ci sarà il picco Leggi anche: Influenza, si va verso il picco: “I casi iniziano ad aumentare e diminuiscono i vaccinati” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Influenza, ancora 773mila contagi: quando arriva il picco, il punto sulle varianti e le visioni sulle terapie. «Casi gravi tra non vaccinati» - Il rallentamento c’è, ma la strada verso la discesa definitiva è ancora tutta da confermare. leggo.it

Influenza, 773mila contagi, quando arriva il picco: “Casi gravi tra i non vaccinati” - Dopo settimane di crescita costante, la curva delle infezioni respiratorie acute mostra un primo ... thesocialpost.it

Influenza K: gli ultimi numeri, il picco e quanto durerà - Dal dal 5 gennaio all’11 gennaio i casi di virus respiratori sono stati 773mila. msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.