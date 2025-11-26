Influenza in Italia pochi contagi con 7,91 casi ogni 1.000 | quando ci sarà il picco

Nella quarantaseiesima settimana del 2025 l’incidenza delle sindromi simil-influenzali (ILI) in Italia si attesta a 7,91 casi ogni mille assistiti, un valore inserito nella fascia di intensità bassa. Secondo le stime, i nuovi casi di influenza in Italia sono circa 14 mila. Il monitoraggio è realizzato dall’Istituto Superiore di Sanità attraverso la rete Influnet, che ogni settimana pubblica un aggiornamento sull’andamento dei virus influenzali e respiratori. I dati permettono di osservare l’evoluzione della stagione epidemica in rapporto alle annate precedenti. Anche l’Oms per l’Europa sta analizzando l’evoluzione dell’influenza in tutto il continente valutando i trend e individuando il periodo più temuto da tutti, quello relativo al picco di influenza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Influenza in Italia, pochi contagi con 7,91 casi ogni 1.000: quando ci sarà il picco

Altre letture consigliate

INFLUENZA AVIARIA IN ITALIA. Mentre l' Influenza "umana" si sta diffondendo, con una maggior attività per A/H3N2, anche l' Influenza Aviaria si sta, lentamente ma continuamente , diffondendo tra gli allevamenti di pollame. Nell' ultima settimana sono stati se - facebook.com Vai su Facebook

Influenza, colpiti 1,7 milioni italiani, il picco previsto a fine anno Vai su X

Influenza, Oms Europa: "Positivi il 17% dei test, picco contagi tra dicembre e gennaio" - L'Organizzazione mondiale della sanità per l'Europa fa il punto sulla situazione attuale e su quello che dobbiamo aspettarci. Si legge su msn.com

Influenza in Italia arrivata prima nel 2025 con 1,7 milioni di contagi: sintomi del virus e perché vaccinarsi - I casi di influenza in Italia sono aumentati improvvisamente a novembre: i medici consigliano il vaccino prima del picco di fine anno ... Segnala virgilio.it

Influenza, in Italia casi in aumento. Ecco perché quest'anno il virus è arrivato prima - Leggi su Sky TG24 l'articolo Influenza, in Italia casi in aumento. Da tg24.sky.it