Influenza si va verso il picco | I casi iniziano ad aumentare e diminuiscono i vaccinati

L'influenza si avvicina al suo picco stagionale, con un aumento dei casi registrato nelle ultime settimane. Secondo le autorità sanitarie, si osserva una crescita dei contagi, mentre il numero di vaccinati sembra diminuire. Questa fase critica richiede attenzione e strategie di prevenzione efficaci per contenere la diffusione del virus.

Ravenna, 11 dicembre 2025 – "I casi iniziano ad aumentare, la curva comincia a muoversi verso l'alto". Giulia Silvestrini, responsabile dell'Igiene pubblica di Ravenna-Ausl Romagna, fa il punto sull'andamento dell' influenza e dei vaccini a Ravenna. Qual è la situazione al momento? "La maggior parte dei casi riguarda la popolazione infantile, soprattutto tra i 2 e i 14 anni. Nei bambini dai 2 ai 6 anni, il 60% delle forme che circola è influenzale. È usuale che colpisca prima i bambini per arrivare poi alla popolazione adulta". A che punto sono i ricoveri? "Ci sono i primi e quelli dovuti all'influenza iniziano a superare quelli per Covid, che a settembre, ottobre erano aumentati.