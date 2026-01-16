Inflazione nel 2025 in leggero rialzo a Modena

Nel 2025, l'inflazione a Modena mostra un lieve aumento rispetto all’anno precedente, dopo un 2024 caratterizzato da una significativa frenata dei rincari. Secondo i dati sulla media annua dell’indice dei prezzi al consumo (Nic), il territorio registra una crescita moderata dei prezzi, riflettendo un andamento stabile ma in lieve rialzo. Questi dati forniscono un quadro chiaro dell’andamento economico locale e delle tendenze di prezzo nel corso dell’anno.

