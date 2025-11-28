borse in leggero rialzo in una seduta senza spunti per il black friday

I listini europei hanno chiuso la seduta odierna in leggero rialzo, in una giornata priva di grandi spunti complice la chiusura di ieri di Wall Street per la festività del Thanksgiving e la seduta corta di oggi a New York per il Black Friday. A Milano ha brillato il lusso dopo che gli analisti di JPMorgan hanno migliorato raccomandazione e target price su vari titoli, parlando del 2026 come di “un anno di stabilizzazione” e prevedendo un ritorno alla crescita grazie al miglioramento della fiducia dei consumatori in Cina, a margini più stabili e al lancio di nuovi prodotti. Ancora in rosso MPS, dopo che l’AD Luigi Lovaglio ha ricevuto un avviso di garanzia da parte della Procura di Milano con le ipotesi di reati di ostacolo alle funzioni di vigilanza e manipolazione di mercato in merito all’operazione su Mediobanca. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

