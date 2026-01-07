Secondo le stime dell’Istat, l’inflazione in Italia si attesta all’1,5% nel 2025. Nel corso dell’anno si osserva un aumento dei prezzi, con particolare impatto sul carrello della spesa a dicembre. Questi dati riflettono un contesto di crescita moderata dei costi, influenzato da vari fattori economici che incidono sul potere d’acquisto delle famiglie.

L’inflazione è in crescita in media all’1,5% nel 2025. La stima è dell’ Istat. A dicembre 2025 – viene fatto presente – aumenta anche il carrello della spesa. Aumento dei prezzi. L’aumento dei prezzi nel 2025 corrisponde a un dato in salita rispetto all’1% nel 2024. L’inflazione al netto degli energetici e degli alimentari freschi (inflazione di fondo) e quella al netto dei soli energetici mostrano invece un aumento medio annuo rispettivamente dell’1,9% (+2% nell’anno precedente) e del 2% (+2,1% nel 2024). In salita dell’1,2% su base annuale. Secondo le stime preliminari dell’Istat a dicembre 2025 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,2% su base mensile e dell’1,2% su base annua (dal +1,1% del mese precedente). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - L’inflazione in crescita all’1,5% nel 2025

Leggi anche: A Modena inflazione in rallentamento: frena la crescita dei prezzi

Leggi anche: A Modena inflazione in rallentamento: frena la crescita dei prezzi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Philippines Interest Rates and Inflation! CLICK SUBSCRIBE! ?THANK YOU! @jdtube1000

Code aumentate ai caselli con automobilisti alla ricerca delle monetine. Crea disagi l'adeguamento tariffario di cinque centesimi concordato da Tangenziale di Napoli e Governo per allineare il pedaggio alla crescita dell'inflazione - facebook.com facebook

Conclusione Il 2025 non ha portato una sola riforma. Ha portato credibilità a tutto il sistema. Crescita superiore alla media mondiale. Inflazione inferiore alla media mondiale. Investimenti diretti esteri resilienti nonostante il rallentamento globale. Espansione in x.com