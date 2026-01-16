Infine Musk mette un limite a Grok ma l’ira con Londra resta

Negli ultimi giorni, Elon Musk è tornato al centro dell’attenzione mediática, questa volta legata a Grok, il chatbot sviluppato da X. Nonostante l’introduzione di un limite da parte di Musk, le tensioni con Londra continuano a suscitare discussioni. La vicenda evidenzia le sfide e le questioni in gioco nel settore dell’intelligenza artificiale, tra innovazione e regolamentazione.

X ha annunciato un aggiornamento per bloccare la possibilità di modificare immagini di persone vere nei paesi in cui verrà definito illegale. Ma il caso rischia di far esplodere nuovamente un confronto serrato tra Stati Uniti e Unione europea sulla regolamentazione delle piattaforme social Negli ultimi giorni Elon Musk è di nuovo su tutti i media, assieme a Grok, il chatbot sviluppato da x.AI, integrato all’interno della piattaforma X, già criticato in passato per aver fatto elogi ad Adolf Hitler, e che ora ha acconsentito a migliaia di richieste di utenti di modificare foto di donne, ragazze, e in alcuni casi anche di bambini, in quello che in quel caso si configurerebbe già come un abuso sui minori, in modo da denudarle e porle in atteggiamenti provocanti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

