Ora su Grok puoi ancora spogliare le immagini ma solo a pagamento | la decisione di Musk

A seguito delle recenti pressioni e polemiche, X ha deciso di rendere a pagamento le funzioni di editing di Grok, l'IA della piattaforma, per limitare abusi e deepfake sessualizzati. Questa scelta mira a garantire un utilizzo più responsabile delle immagini e a ridurre i rischi associati a contenuti manipolati. La decisione riflette l’impegno di X nel bilanciare innovazione e sicurezza degli utenti.

Solo gli utenti paganti di X potranno usare il chatbot Grok per modificare le immagini, dopo molte proteste sui deepfake - Grok, il chatbot basato sull’intelligenza artificiale presente sul social network X, di proprietà di Elon Musk, ha limitato fortemente la funzione che permette agli utenti del social di richiedere di ... ilpost.it

#GarantePrivacy Avvertimento agli utenti di servizi basati sull’IA, come Grok, ChatGPT e Clothoff e altri analoghi, che consentono di generare e condividere contenuti a partire da foto o voci reali, arrivando anche a “spogliare” persone senza consenso garante x.com

Ho letto con attenzione l’inchiesta pubblicata oggi su Il Fatto Quotidiano e devo dirlo chiaramente: questa cosa mi spaventa davvero. In meno di un secondo, Grok è in grado di spogliare una persona senza il suo consenso. E non parlo in astratto: potrebbe farl - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.