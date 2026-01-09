Ora su Grok puoi ancora spogliare le immagini ma solo a pagamento | la decisione di Musk

A seguito delle recenti pressioni e polemiche, X ha deciso di rendere a pagamento le funzioni di editing di Grok, l'IA della piattaforma, per limitare abusi e deepfake sessualizzati. Questa scelta mira a garantire un utilizzo più responsabile delle immagini e a ridurre i rischi associati a contenuti manipolati. La decisione riflette l’impegno di X nel bilanciare innovazione e sicurezza degli utenti.

Dopo le polemiche e le pressioni dei governi, le funzioni di editing di Grok, l'IA di X, diventano a pagamento per frenare gli abusi e i deepfake sessalizzanti. Ora per modificare le immagini servirà fornire alla piattaforma i propri dati.

