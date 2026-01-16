Cos'è questa storia della schedatura degli studenti palestinesi e perché Valditara nega tutto

Recentemente, una circolare del Ministero dell'Istruzione che richiede di quantificare gli studenti palestinesi nelle scuole ha suscitato forti reazioni. Valditara ha negato l'esistenza di una schedatura, ma la questione ha acceso dibattiti su possibili modalità di raccolta dati e implicazioni politiche. Questa vicenda evidenzia come questioni legate all'identità e alla presenza di studenti stranieri possano diventare oggetto di controversie pubbliche e politiche.

