Valditara a Bari protesta degli studenti davanti al Petruzzelli | Ministro bocciato
Si è svolta questo pomeriggio, per le vie del centro di Bari, una manifestazione degli studenti contro il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, impegnato a Bari, negli spazi del Circolo Unione nel teatro Petruzzelli, per la presentazione di un libro.Cartelli contro il ministroLa. 🔗 Leggi su Baritoday.it
