Valditara a Bari protesta degli studenti davanti al Petruzzelli | Ministro bocciato

Baritoday.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta questo pomeriggio, per le vie del centro di Bari, una manifestazione degli studenti contro il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, impegnato a Bari, negli spazi del Circolo Unione nel teatro Petruzzelli, per la presentazione di un libro.Cartelli contro il ministroLa. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Valditara a Bari, protesta degli studenti davanti al Petruzzelli: "Ministro bocciato" - Il responsabile governativo dell'Istruzione era in città per la presentazione di un libro negli spazi del Circolo Unione

Studenti baresi in piazza contro il ministro Valditara: «Le sue riforme non hanno buon senso» - Domani lo sciopero «per difendere la scuola e l'università pubblica da chi vuole rendere l'istruzione un lusso per pochi».

Gli studenti contro Valditara: "Non parli di buon senso" - Cori e striscioni di studenti e associazioni contro il Ministro dell'Istruzione, in città per presentare il suo libro

