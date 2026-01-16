Incidenti con veicoli aziendali | chi risarcisce davvero il danno

Gli incidenti con veicoli aziendali coinvolgono spesso aspetti complessi di responsabilità e copertura assicurativa. Mentre si pensa comunemente che il risarcimento sia un accordo tra le parti coinvolte e le rispettive assicurazioni, la realtà può essere più articolata. È importante conoscere le condizioni di copertura e le eventuali implicazioni legali per capire chi effettivamente risarcisce il danno in questi casi.

Nel linguaggio comune si tende a pensare che un sinistro stradale sia una questione tra due guidatori e, al massimo, tra le rispettive assicurazioni. Nei fatti, quando entra in gioco un veicolo intestato a un’impresa, lo scenario cambia: il sinistro non riguarda più soltanto la persona che era al volante, ma può coinvolgere anche l’azienda proprietaria del mezzo. È qui che prende forma il tema della responsabilità civile nei sinistri aziendali, un ambito che interessa da vicino chi subisce un danno e vuole capire chi è tenuto a risarcire e con quali garanzie. L’elemento che fa la differenza è la titolarità del veicolo e il collegamento tra mezzo e attività dell’impresa. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

